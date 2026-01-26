Fight Nights – седьмой участник НаПике. За клуб сыграют Шара Буллет, Плющенко, Пираев

Fight Nights – седьмой участник НаПике.

Fight Nights примет участие в НаПике.

За клуб сыграют Шара Буллет, Евгений Плющенко, Мариф Пираев, Камил Гаджиев, Евгений Артюхин и другие.

Ранее в НаПике сообщили, что «Амкал », 2Drots, «БроукБойз », ФК «10», «Банка » и СКА уже включены в число участников.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.

Турнир стартует 31 января