  • «Адвокат назвал Текке турецким ублюдком. Фатих отказался выходить на замену за пять минут до конца, и его отправили в дубль». Экс-вратарь «Зенита-2» Мухин о турке
30

«Адвокат назвал Текке турецким ублюдком. Фатих отказался выходить на замену за пять минут до конца, и его отправили в дубль». Экс-вратарь «Зенита-2» Мухин о турке

Владимир Мухин: Дик Адвокат назвал Фатиха Текке турецким ублюдком.

Бывший вратарь «Зенита-2» и голкипер «Матч ТВ» Владимир Мухин вспомнил историю о Фатихе Текке и Дике Адвокате

– Еще я запомнил, как нам в дубль однажды спустили Текке.

– За что?

– В каком-то матче Фатих отказался выходить на замену за пять минут до конца. На следующий день меня позвали на восстановительную тренировку, Адвокат собрал всю команду на поле и объявил, что Текке переводится в дубль из-за своего поведения. Говорил он очень жестко, был в ярости. Переводчик смягчал как мог, переводил максимально спокойно, но одно оскорбление в адрес Текке все же просочилось.

– Какое?

– «Турецкий ублюдок!» Прям при всех ему так сказал.

– Реально жестко. И как Текке вел себя в дубле?

– Он провел с нами пару недель. Естественно, тренировался не на полную, отбывал номер. Но было видно: мастер. Расскажу один случай. Текке тогда еще был в основе.

Мы играли двусторонку: дубль против основы. И тут момент: Текке движется вдоль штрафной и делает замах, наш защитник катится. Фатих убирает мяч под правую, делает второй замах — улетает еще один защитник. Вроде надо бить, но он повторяет то же самое с третьим. В итоге спокойно закатывает в пустые, а три защитника беспомощно лежат на газоне.

Я смотрел вот с такими глазами. Удивлен, что у Текке не получилось стать реальной звездой в «Зените». Фантастический игрок, – сказал голкипер «Матч ТВ».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Sport24
