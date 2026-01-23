Станос: «Уже нет игроков, которые хотят на «Хочу в «Амкал» или «Хочу в 2Drots» ради попадания в клуб»

Станос: уже нет игроков, которые хотят на «Хочу в «Амкал» ради попадания в клуб.

«Я полностью солидарен с тем, что всем старичкам не нужно было идти на «Хочу в «Амкал». Вас кикнули, как большинство из вас говорили, не очень красиво.

Зачем хотеть обратно, если один раз сказали, что вы не нужны? Допустим Чужой опять попадет в «Амкал». Получит контракт, сядет на банку и будет ловить ощущение, что он обуза для клуба в плане зарплаты, а играть ему не дадут.

Не будет такого, что сперва убрали, а потом на «Хочу в Амкал» взяли – и сразу все заиграло другими красками. Вдруг клуб понял, что совершил ошибку.

Клуб бонусный раз юзанет последние капли из старичков, чтобы хоть как-то привлечь аудиторию к этому формату и выплюнет их.

P.S. Надеюсь, они договорились, что если выиграет тот, кого уже убрали, то он отказывается от контракта, хлопает дверьми и уходит. Если хоть что-то пытаться логическое придумать по сценарию.

P.P.S. Нет уже игроков, которые хотят на «Хочу в «Амкал» или «Хочу в 2Drots» ради самого факта попадания в клуб. Есть «Амкал» и 2Drots, которые хотят, чтобы игроки хотели на эти шоу как раньше, а не спрашивали про зарплаты и премки в случае перехода», – написал Станос.

«Амкал» запустил новый сезон шоу «Хочу в «Амкал». Победитель получит контракт с клубом или 300 тысяч рублей. Среди участников есть несколько бывших игроков клуба: Дуб, Карат, Анатолий Катрич, Чужой, Эльхан, Лакер, Данила Ежков.