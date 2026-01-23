5

Владислав Радимов: «Скроботов – это не про доказать. Он не сможет вернуться на топ-уровень»

Владислав Радимов: Илья Скроботов не сможет вернуться на топ-уровень.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе Ильи Скроботова из «Амкала» в «Ислочь».

– Илья Скроботов вернулся в профессиональный футбол, в Беларусь. Он может попасть на топ-уровень? РПЛ?

– Нет. Надо было раньше думать. Ему 25 лет? Упущено очень много времени. Я его очень люблю, хороший парень, но в 25… В РПЛ – нет.

– Даже во вторую восьмерку?

– Нет. Тут надо себя заставлять, вернуться к тренировочному процессу.

– А если он докажет?

– Ты меня в чем убеждаешь? Не сможет. Удачи Скроботу стать чемпионом Беларуси. Он перешел в «Ислочь»? ### [Блин], понятно (смеется).

– Вернется в Медиалигу?

– Так он уже был в Медиалиге. А зачем он опять пошел в проффутбол? Чувствует силы? А что тогда не пошел в ФНЛ?

Это то же самое, что в 30 лет вернуться на уровень РПЛ. Скроботов – это не про доказать, – сказал Радимов.

Скроботов – воспитанник «Зенита». Получив два разрыва крестообразных связок, потерял место в составе и в 2023-м перешел в «Ислочь», где провел 23 матча и отдал 1 голевой пас.

По истечении контракта с белорусским клубом защитник перешел в «Амкал», где провел два года.

Скроботов вернулся в «Ислочь» в январе 2026 года.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
