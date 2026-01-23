1

«Даже Трамп нашел бы время, чтобы попрощаться». Егоров о конфликте Панова и Блатова

Дмитрий Егоров: даже Трамп попрощался бы с игроком, в отличие от Панова.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о конфликте Виталия Панова и Виктора Блатова

«Мне кажется, ситуация с Блатовым характеризует Виталия Панова. Неужели вам так просто навязать футболиста?

Неужели у Панова настолько отсутствовала коммуникация с Блатовым, что он не смог подойти и сказать: «Парень, ты мне здесь не нужен»? А если не можете об этом сказать, то тогда можно было просто попрощаться.

Попрощался бы даже Дональд Трамп, а он дает по две пресс-конференции в день, и у него есть время сказать «пока». Или хотя бы написать в соцсетях, что Блатов не подошел.

Ситуация основана не на том, кто для Панова больше сделал, а на том, что он не захотел, либо забыл попрощаться. То, что не хочется признавать ошибки или хочется возвысить себя, – это вполне понятная ситуация для некоторых людей. Но повторюсь, нет ничего сложного, чтобы попрощаться», – сказал президент «Броуков».

Напомним, Блатов покинул «Амкал» спустя два месяца после возвращения в клуб. Форвард был недоволен, что ему об этом сообщил спортивный директор команды, а не главный тренер Виталий Панов. Панов отреагировал на слова нападающего: «Это настолько мелко для меня. Кто такой он? Да никто».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
logoВиктор Блатов
logoДмитрий Егоров
logoВиталий Панов
logoДональд Трамп
logoАмкал
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Егоров: «Легенды «Амкала» и 2Drots больше не нужны клубам»
22 января, 19:28
Панов о Блатове: «Мне нужно с ним поговорить об уходе? Это настолько мелко для меня. Кто такой он? Да никто»
19 января, 17:18
Блатов об уходе из «Амкала»: «Разговора с Пановым не было. К Герману вопросов нет»
21 декабря 2025, 12:30
Главные новости
Команда Эда и Слона, «Эгриси» и академия СКА – в детском турнире НаПике
вчера, 19:53
Слот в НаПике можно будет купить за 5 млн рублей. Но он не гарантирует участие в турнире
вчера, 18:14
Герман: «Алекс Стиль уже ближе к «Амкалу», чем к 2Drots»
вчера, 17:22
Сычева, Сэмио и Слона нет в заявке «Союза» в НаПике
вчера, 15:00
Капитан 2Drots Эдамс подерется в главном бою турнира «Медиафутбол против всех» от Fight Nights
вчера, 13:56
Виталий Дьяков: «По сути, я закрыл «Анжи». «Ростовом» обыграли их, и после этой игры у них началась распродажа»
вчера, 12:45
Блогер АртПо сыграл против «Шанхай Шэньхуа» за «Родину» в товарищеском матче
вчера, 11:31
Fight Nights – седьмой участник НаПике. За клуб сыграют Шара Буллет, Плющенко, Пираев
вчера, 10:03
Шара Буллет подтвердил участие за Fight Nights в медиафутбольном турнире НаПике: «Мы играем и возьмем всех на абордаж»
вчера, 09:08
Spire Team, 2Drots и «БроукБойз» Jr – участники детского турнира НаПике
25 января, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Блогер АртПо находится на просмотре в «Родине»
23 января, 13:30Видео
Андрей Семенов: «В проффутболе людям не хватает эпатажности, а в Медиалиге ее через край»
21 января, 10:39
Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»
16 января, 10:39
Павлюченко сыграет за «Альтерон» в Напике. Ранее клуб объявил об участии Самедова
15 января, 17:09
«Редкостный идиот». Минин об испанском журналисте, критикующем «Реал» за веру в Алонсо
15 января, 15:24
Экс-тренер 2Drots Смирнов стал помощником Березуцкого в «Урале»
14 января, 15:41
Защитник «Амкала» Скроботов проходит просмотр в «Ислочи»
14 января, 13:11
Владислав Радимов: «Приехали в Токио с молодежной сборной и ночью пошли искать гейш. Думали, сможем найти как в Москве, но их не было»
14 января, 09:30
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
13 января, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео