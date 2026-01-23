«Даже Трамп нашел бы время, чтобы попрощаться». Егоров о конфликте Панова и Блатова

Дмитрий Егоров: даже Трамп попрощался бы с игроком, в отличие от Панова.

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров высказался о конфликте Виталия Панова и Виктора Блатова

«Мне кажется, ситуация с Блатовым характеризует Виталия Панова . Неужели вам так просто навязать футболиста?

Неужели у Панова настолько отсутствовала коммуникация с Блатовым, что он не смог подойти и сказать: «Парень, ты мне здесь не нужен»? А если не можете об этом сказать, то тогда можно было просто попрощаться.

Попрощался бы даже Дональд Трамп , а он дает по две пресс-конференции в день, и у него есть время сказать «пока». Или хотя бы написать в соцсетях, что Блатов не подошел.

Ситуация основана не на том, кто для Панова больше сделал, а на том, что он не захотел, либо забыл попрощаться. То, что не хочется признавать ошибки или хочется возвысить себя, – это вполне понятная ситуация для некоторых людей. Но повторюсь, нет ничего сложного, чтобы попрощаться», – сказал президент «Броуков».

Напомним, Блатов покинул «Амкал » спустя два месяца после возвращения в клуб. Форвард был недоволен , что ему об этом сообщил спортивный директор команды, а не главный тренер Виталий Панов. Панов отреагировал на слова нападающего: «Это настолько мелко для меня. Кто такой он? Да никто».