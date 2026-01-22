Дмитрий Егоров: «Легенды «Амкала» и 2Drots больше не нужны клубам»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал об уходах игроков из «Амкала » и 2Drots.

«Давно пора уяснить – ребята, за вас не держатся. За вас будут держаться, только если вы выполняете роль охранителя, как Сибскана , или забираете ряд функций.

Антон Чужой требует зарплату. Но он не попадает в состав и не может конкурировать. Он ничего не может дать «Амкалу» со стороны медиа.

Герману для этого нужен Парадеевич, а не Чужой. Он должен сам платить Герману, чтобы оставаться в «Амкале». Зачем вы туда идете? Вы не поняли это по ситуациям с другими легендами? Вы уже не нужны. Зачем вы сами позоритесь?

В 2Drots то же самое. Сэм и Слон какое-то время травмированы и им говорят: «Вы продолжите забирать популярность и деньги, а играть будете реже. А еще будете нас критиковать?»

Мы оставим Мбаппе, так как его хотят видеть каждый день, а из остальных сделаем новых звезд. Но легенды 2D более востребованы, так как они моложе и могут играть в футбол в разных командах. Семья не семья – есть только бизнес», – сказал президент «БроукБойз ».

Напомним, Чужой покинул «Амкал» летом 2025 года. Хавбек выступал за клуб семь лет и провел более 100 матчей. А из 2Drots ушли звезды команды Дмитрий Сычев , Владислав Ослоновский и Владислав Семенов.