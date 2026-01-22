  • Спортс
Игрок сборной России по футболу слепых Куклин будет бить пенальти за медиаклуб «Альтерон» на турнире Напике

Игрок сборной России по футболу слепых Куклин будет бить пенальти за «Альтерон».

Игрок сборной России по футболу слепых Андрей Куклин будет бить пенальти за медиаклуб «Альтерон» на новом турнире Напике.

Андрей Куклин – двукратный чемпион России, лучший бомбардир чемпионата России-2018 и игрок национальной сборной по футболу слепых. В «Альтероне» рассказали Спортсу’’ что Куклин перешел в клуб прежде всего как блогер. 

Куклин ведет личный ютуб-канал (260 тысяч подписчиков), на котором выкладывает ролики о жизни незрячего. Также Андрей снимался на канале экс-вратаря «Амкала» Евгения Спирякова – в рамках эксперимента Спиряков на 24 часа попробовал стать незрячим.

17 января «Альтерон» подписал Куклина для участия в Напике. Однако список клубов-участников турнира еще не утвержден. Ожидается, что за «Альтерон» также сыграют экс-игроки сборной России Александр Самедов и Роман Павлюченко.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.

Игры будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
