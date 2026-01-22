Игрок сборной России по футболу слепых Куклин будет бить пенальти за медиаклуб «Альтерон» на турнире Напике

Игрок сборной России по футболу слепых Куклин будет бить пенальти за «Альтерон».

Андрей Куклин – двукратный чемпион России, лучший бомбардир чемпионата России-2018 и игрок национальной сборной по футболу слепых. В «Альтероне» рассказали Спортсу’’ что Куклин перешел в клуб прежде всего как блогер.

Куклин ведет личный ютуб-канал (260 тысяч подписчиков), на котором выкладывает ролики о жизни незрячего. Также Андрей снимался на канале экс-вратаря «Амкала» Евгения Спирякова – в рамках эксперимента Спиряков на 24 часа попробовал стать незрячим.

17 января «Альтерон» подписал Куклина для участия в Напике. Однако список клубов-участников турнира еще не утвержден. Ожидается, что за «Альтерон» также сыграют экс-игроки сборной России Александр Самедов и Роман Павлюченко.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.

Игры будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

