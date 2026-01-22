  • Спортс
  • Экс-защитник «Зенита» Скроботов о переходе в «Ислочь»: «Пока возраст и здоровье позволяют, я должен воспользоваться шансом»
6

Экс-защитник «Зенита» Скроботов о переходе в «Ислочь»: «Пока возраст и здоровье позволяют, я должен воспользоваться шансом»

Илья Скроботов: пока возраст и здоровье позволяют, я воспользуюсь шансом.

Экс-защитник «Зенита» и «Амкала» Илья Скроботов поделился подробностями о своем переходе в «Ислочь».

«Хочу от всего сердца поблагодарить болельщиков. Спасибо за веру в любую погоду, даже когда было тяжело. Парням огромное спасибо за почти два года плечом к плечу, за борьбу и моменты, какими они не были, я запомню их навсегда. Клубу спасибо за все, что было! Вы – часть моей истории.

Но спорт – это, к сожалению, движение. Пока возраст и здоровье позволяют, я должен воспользоваться шансом, который мне предоставился!» – написал защитник «Ислочи».

26-летний центральный защитник прошел просмотр в клубе Высшей лиги Беларуси и подписал контракт. Это уже второй приход игрока в клуб.

Скороботов – воспитанник «Зенита». Получив два разрыва крестообразных связок, потерял место в составе и в 2023-м перешел в «Ислочь» и провел там 23 матча и отдал 1 голевой пас.

По истечении контракта с белорусским клубом Илья перешел в «Амкал», где провел два года и выиграл WINLINE Медиалигу и Кубок Лиги.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Ильи Скроботова
