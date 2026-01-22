Экс-защитник «Зенита» Скроботов перешел из «Амкала» в «Ислочь»

Илья Скроботов – игрок «Ислочи ».

26-летний центральный защитник прошел просмотр в клубе Высшей лиги Беларуси и подписал контракт. Это уже второй приход игрока в клуб.

Скроботов – воспитанник «Зенита ». Получив два разрыва крестообразных связок, потерял место в составе и в 2023-м перешел в «Ислочь» и провел там 23 матча и отдал 1 голевой пас.

По истечении контракта с белорусским клубом Илья перешел в «Амкал », где провел два года.