Эду предложили бой 20 марта

Капитану 2Drots предложили провести бой.

«Дима Кортава написал: «Готов ли я к бою на Fight Nights 20 марта!?»

Конечно нет! Но попробовать максимально выйти из зоны комфорта – того стоит!» – написал Эдамс .

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что в бойцовском турнире «Медиафутбол против всех» состоится около 10 поединков.