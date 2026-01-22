Эду предложили бой 20 марта
Капитану 2Drots предложили провести бой.
«Дима Кортава написал: «Готов ли я к бою на Fight Nights 20 марта!?»
Конечно нет! Но попробовать максимально выйти из зоны комфорта – того стоит!» – написал Эдамс.
Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что в бойцовском турнире «Медиафутбол против всех» состоится около 10 поединков.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Эдамса
