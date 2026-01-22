Смолов начнет обучение на тренерские категории A и B УЕФА в марте
Федор Смолов начнет обучение на тренера.
В марте Федор Смолов начнет обучение для получения тренерской лицензий категорий A и B УЕФА.
«Я с марта пойду учиться на A+B», – сказал Смолов.
Такая лицензия позволяет быть главным тренером в клубе Первой лиги и входить в тренерский штаб клуба РПЛ.
После сезона-2024/25 у Смолова завершился контракт с «Краснодаром», он стал свободным агентом. После Смолов выступал за медиафутбольный «БроукБойз в Fonbet Кубке России. Провел 3 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: шоу Smol FM на ВидеоСпортс’‘
