Видео
57

Смолов начнет обучение на тренерские категории A и B УЕФА в марте

Федор Смолов начнет обучение на тренера.

В марте Федор Смолов начнет обучение для получения тренерской лицензий категорий A и B УЕФА.

«Я с марта пойду учиться на A+B», – сказал Смолов.

Такая лицензия позволяет быть главным тренером в клубе Первой лиги и входить в тренерский штаб клуба РПЛ.

После сезона-2024/25 у Смолова завершился контракт с «Краснодаром», он стал свободным агентом. После Смолов выступал за медиафутбольный «БроукБойз в Fonbet Кубке России. Провел 3 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: шоу Smol FM на ВидеоСпортс’‘
logoБроукБойз
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoФедор Смолов
logoУЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай». Смолов назвал топ-10 событий 2025-го
1 января, 10:03
Федор Смолов: «Спартак» возьмет Даку и будет бороться за чемпионство»
27 ноября 2025, 10:17
Федор Смолов: «Балтика» играет лучше «Краснодара» на данный момент»
26 ноября 2025, 12:51
Главные новости
Команда Эда и Слона, «Эгриси» и академия СКА – в детском турнире НаПике
вчера, 19:53
Слот в НаПике можно будет купить за 5 млн рублей. Но он не гарантирует участие в турнире
вчера, 18:14
Герман: «Алекс Стиль уже ближе к «Амкалу», чем к 2Drots»
вчера, 17:22
Сычева, Сэмио и Слона нет в заявке «Союза» в НаПике
вчера, 15:00
Капитан 2Drots Эдамс подерется в главном бою турнира «Медиафутбол против всех» от Fight Nights
вчера, 13:56
Виталий Дьяков: «По сути, я закрыл «Анжи». «Ростовом» обыграли их, и после этой игры у них началась распродажа»
вчера, 12:45
Блогер АртПо сыграл против «Шанхай Шэньхуа» за «Родину» в товарищеском матче
вчера, 11:31
Fight Nights – седьмой участник НаПике. За клуб сыграют Шара Буллет, Плющенко, Пираев
вчера, 10:03
Шара Буллет подтвердил участие за Fight Nights в медиафутбольном турнире НаПике: «Мы играем и возьмем всех на абордаж»
вчера, 09:08
Spire Team, 2Drots и «БроукБойз» Jr – участники детского турнира НаПике
25 января, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Блогер АртПо находится на просмотре в «Родине»
23 января, 13:30Видео
Андрей Семенов: «В проффутболе людям не хватает эпатажности, а в Медиалиге ее через край»
21 января, 10:39
Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»
16 января, 10:39
Павлюченко сыграет за «Альтерон» в Напике. Ранее клуб объявил об участии Самедова
15 января, 17:09
«Редкостный идиот». Минин об испанском журналисте, критикующем «Реал» за веру в Алонсо
15 января, 15:24
Экс-тренер 2Drots Смирнов стал помощником Березуцкого в «Урале»
14 января, 15:41
Защитник «Амкала» Скроботов проходит просмотр в «Ислочи»
14 января, 13:11
Владислав Радимов: «Приехали в Токио с молодежной сборной и ночью пошли искать гейш. Думали, сможем найти как в Москве, но их не было»
14 января, 09:30
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
13 января, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео