Смолов начнет обучение на тренерские категории A и B УЕФА в марте

Федор Смолов начнет обучение на тренера.

В марте Федор Смолов начнет обучение для получения тренерской лицензий категорий A и B УЕФА.

«Я с марта пойду учиться на A+B», – сказал Смолов.

Такая лицензия позволяет быть главным тренером в клубе Первой лиги и входить в тренерский штаб клуба РПЛ .

После сезона-2024/25 у Смолова завершился контракт с «Краснодаром », он стал свободным агентом. После Смолов выступал за медиафутбольный «БроукБойз в Fonbet Кубке России. Провел 3 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.