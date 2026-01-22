Защитник DMedia из Медиалиги Шитов вошел в тренерский штаб сборной Беларуси
Игрок Медиалиги стал тренером сборной Беларуси.
Защитник DMedia Игорь Шитов вошел в тренерский штаб сборной Беларуси по футболу.
Он станет помощником Виктора Гончаренко, который возглавил сборную в начале января. Вместе с ним в штаб вошел Александр Ермакович.
Шитов выступает в WINLINE Медиалиге и Кубке Беларуси за медиафутбольный клуб DMedia.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Белорусская федерация футбола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости