Защитник DMedia из Медиалиги Шитов вошел в тренерский штаб сборной Беларуси

Игрок Медиалиги стал тренером сборной Беларуси.

Защитник DMedia Игорь Шитов вошел в тренерский штаб сборной Беларуси по футболу.

Он станет помощником Виктора Гончаренко , который возглавил сборную в начале января. Вместе с ним в штаб вошел Александр Ермакович .

Шитов выступает в WINLINE Медиалиге и Кубке Беларуси за медиафутбольный клуб DMedia.