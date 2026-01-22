Кремлев с фондом «Русский Крест» закрыл сбор для 9-летнего Нияза, страдающего от болезни Дюшена. Медиалига собирала деньги на лечение

Умар Кремлев: полностью закроем сбор для 9-летнего Нияза из Ижевска.

Глава IBA Умар Кремлев закрыл сбор средств для 9-летнего Нияза Тимирова.

Мальчик страдает от миодистрофии Дюшенна – генетическое заболевание, приводящее к слабости и атрофии мышц. Стоимость лечения 245 млн рублей.

«Судите о них не по их словам, а по их делам… По плодам их вы узнаете их…» (Матфей, VII, 20).

Мы совместно с фондом «Русский Крест» и нашей юной певицей Анной Волковой полностью закроем сбор для 9-летнего Нияза из Ижевска. Дети – это наше счастье и наше будущее. Дай Бог здоровья каждому ребенку! В единстве наше счастье!», – написал Кремлев.

Деньги лечение собирали в интернете. В финале Кубка Медаилиги команды вышли футболках с призывом помочь Ниязу.