Кремлев с фондом «Русский Крест» закрыл сбор для 9-летнего Нияза, страдающего от болезни Дюшена. Медиалига собирала деньги на лечение
Умар Кремлев: полностью закроем сбор для 9-летнего Нияза из Ижевска.
Глава IBA Умар Кремлев закрыл сбор средств для 9-летнего Нияза Тимирова.
Мальчик страдает от миодистрофии Дюшенна – генетическое заболевание, приводящее к слабости и атрофии мышц. Стоимость лечения 245 млн рублей.
«Судите о них не по их словам, а по их делам… По плодам их вы узнаете их…» (Матфей, VII, 20).
Мы совместно с фондом «Русский Крест» и нашей юной певицей Анной Волковой полностью закроем сбор для 9-летнего Нияза из Ижевска. Дети – это наше счастье и наше будущее. Дай Бог здоровья каждому ребенку! В единстве наше счастье!», – написал Кремлев.
Деньги лечение собирали в интернете. В финале Кубка Медаилиги команды вышли футболках с призывом помочь Ниязу.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Умара Кремлева
