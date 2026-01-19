Шера: «Если бы пришел в Медиалигу в первом сезоне, сейчас уже сидел бы где-нибудь с Валей Карнавал в жюри»

Шера: будь я в первом сезоне МФЛ, сейчас уже сидел бы с Валей Карнавал в жюри.

Нападающий ФК «10» Шера рассказал об уровне игроков в WINLINE Медиалиге .

«Есть четкое ощущение, что, если бы я пришел в Медиалигу в первом сезоне, сейчас уже сидел бы где-нибудь с Валей Карнавал в жюри. Как же тогда легко было всех вас обманывать.

Вот сейчас попробуйте пойти обмануть, что вы голы забивать умеете, голевые отдавать! Финты какие-то делать. Вот сейчас ######### [обманывать] – искусство! А тогда ты два раза по мячу наклболом попал и все – контракты, просмотры, лайки, «Ботевы» (переход Прокопа в «Ботев» – Спортс’’)», – написал нападающий ФК «10».