Шера: «Если бы пришел в Медиалигу в первом сезоне, сейчас уже сидел бы где-нибудь с Валей Карнавал в жюри»
Шера: будь я в первом сезоне МФЛ, сейчас уже сидел бы с Валей Карнавал в жюри.
Нападающий ФК «10» Шера рассказал об уровне игроков в WINLINE Медиалиге.
«Есть четкое ощущение, что, если бы я пришел в Медиалигу в первом сезоне, сейчас уже сидел бы где-нибудь с Валей Карнавал в жюри. Как же тогда легко было всех вас обманывать.
Вот сейчас попробуйте пойти обмануть, что вы голы забивать умеете, голевые отдавать! Финты какие-то делать. Вот сейчас ######### [обманывать] – искусство! А тогда ты два раза по мячу наклболом попал и все – контракты, просмотры, лайки, «Ботевы» (переход Прокопа в «Ботев» – Спортс’’)», – написал нападающий ФК «10».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Шеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости