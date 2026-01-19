Федос ответил Панову: «Блатов рубился за «Амкал» на протяжении 3,5 лет и внес немалый вклад в то, чтобы «Амкал» стал таким, каким стал»
Федос: Блатов рубился за «Амкал» на протяжении 3,5 лет и внес немалый вклад.
Вратарь «Банки» Федос ответил главному тренеру «Амкала» Виталию Панову на его слова об экс-нападающем команды Викторе Блатове.
«Для тех, кто не в курсе, Витя Блатов рубился за «Амкал» на протяжении 3,5 лет. Большую часть – без каких-либо зарплат и премиальных. Он внес немалый вклад в то, чтобы «Амкал» стал таким, каким стал», – написал Федос.
Блатов выступал за «Амкал» с 2019 по 2022 год. Он является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и вместе с ним выиграл МКС-2021. Последней командой нападающего был FC ViBE.
