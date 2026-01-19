  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Панов о Блатове: «Мне нужно с ним поговорить об уходе? Это настолько мелко для меня. Кто такой он? Да никто»
1

Панов о Блатове: «Мне нужно с ним поговорить об уходе? Это настолько мелко для меня. Кто такой он? Да никто»

Виталий Панов: кто такой Блатов? Да никто.

Тренер «Амкала» Виталий Панов высказался об экс-нападающем команды Викторе Блатове.

«Я с Блатом вообще не прощался. Начнем с того, что не я его приглашал. Приглашает Валех или Герман, а прощаться должен я? Он быстро пришел в команду. А сейчас говорит, что нужны яйца и характер. Да я поделюсь с ним, ##### [блин], характером еще. Те ребята понимают, о чем я говорю. Это очень некорректно и глупо с его стороны. Я убирал таких людей, по сравнению с которыми, ##### [блин], он по мячу не попадает. И мне нужно с ним поговорить? Это настолько мелко для меня.

Я уважительно ко всем игрокам отношусь. Я не поговорил с Нодаром, с Лео и с многими другими игроками, которые покинули Амкал. Здесь я чувствую, не как тренер, а по-человечески, что мог объясниться с ними, так как это люди, которые прошли с нами долгий путь, мы выигрывали титулы, они отдавали себя полностью. Кто такой против них Блатов? Кто такой он? Да никто», – сказал тренер «Амкала».

Напомним, Блатов вернулся в «Амкал» во время WINLINE Кубка Лиги-2025, но ни разу не сыграл за клуб в турнире. Единственный раз форвард появился на поле в FONBET Кубке России против «Енисея» (1:2).

Блатов выступал за «Амкал» с 2019 по 2022 год. Он является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и вместе с ним выиграл МКС-2021. Последней командой нападающего был FC ViBE.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
logoАмкал
logoFC ViBE
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoМосковский Кубок Селебрити
logoВиктор Блатов
logoВиталий Панов
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Легенды 2Drots Слон, Сэм и Сычев покинули команду. Клуб оптимизирует расходы из-за налогов для букмекеров: «Сейчас не получится предложить игрокам 100 тысяч рублей»
8 января, 15:30
Блатов об уходе из «Амкала»: «Разговора с Пановым не было. К Герману вопросов нет»
21 декабря 2025, 12:30
Главные новости
«Даже Трамп нашел бы время, чтобы попрощаться». Егоров о конфликте Панова и Блатова
сегодня, 08:54
Дмитрий Егоров: «Легенды «Амкала» и 2Drots больше не нужны клубам»
вчера, 19:28
Игрок сборной России по футболу слепых Куклин будет бить пенальти за медиаклуб «Альтерон» на турнире Напике
вчера, 18:15
Боец UFC Шара Буллет – игрок медиафутбольного клуба Fight Nights в российской Кингс Лиге
вчера, 16:15
Экс-защитник «Зенита» Скроботов о переходе в «Ислочь»: «Пока возраст и здоровье позволяют, я должен воспользоваться шансом»
вчера, 15:52
Экс-защитник «Зенита» Скроботов перешел из «Амкала» в «Ислочь»
вчера, 13:58
Защитник DMedia из Медиалиги Шитов вошел в тренерский штаб сборной Беларуси
вчера, 13:25
Эду предложили бой 20 марта
вчера, 12:05
Смолов начнет обучение на тренерские категории A и B УЕФА в марте
вчера, 11:27Видео
Кремлев с фондом «Русский Крест» закрыл сбор для 9-летнего Нияза, страдающего от болезни Дюшена. Медиалига собирала деньги на лечение
вчера, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Радимов: «Скроботов – это не про доказать. Он не сможет вернуться на топ-уровень»
50 минут назад
Андрей Семенов: «В проффутболе людям не хватает эпатажности, а в Медиалиге ее через край»
21 января, 10:39
Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»
16 января, 10:39
Павлюченко сыграет за «Альтерон» в Напике. Ранее клуб объявил об участии Самедова
15 января, 17:09
«Редкостный идиот». Минин об испанском журналисте, критикующем «Реал» за веру в Алонсо
15 января, 15:24
Экс-тренер 2Drots Смирнов стал помощником Березуцкого в «Урале»
14 января, 15:41
Защитник «Амкала» Скроботов проходит просмотр в «Ислочи»
14 января, 13:11
Владислав Радимов: «Приехали в Токио с молодежной сборной и ночью пошли искать гейш. Думали, сможем найти как в Москве, но их не было»
14 января, 09:30
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
13 января, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео