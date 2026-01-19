Панов о Блатове: «Мне нужно с ним поговорить об уходе? Это настолько мелко для меня. Кто такой он? Да никто»

Виталий Панов: кто такой Блатов? Да никто.

Тренер «Амкала» Виталий Панов высказался об экс-нападающем команды Викторе Блатове .

«Я с Блатом вообще не прощался. Начнем с того, что не я его приглашал. Приглашает Валех или Герман, а прощаться должен я? Он быстро пришел в команду. А сейчас говорит, что нужны яйца и характер. Да я поделюсь с ним, ##### [блин], характером еще. Те ребята понимают, о чем я говорю. Это очень некорректно и глупо с его стороны. Я убирал таких людей, по сравнению с которыми, ##### [блин], он по мячу не попадает. И мне нужно с ним поговорить? Это настолько мелко для меня.

Я уважительно ко всем игрокам отношусь. Я не поговорил с Нодаром, с Лео и с многими другими игроками, которые покинули Амкал. Здесь я чувствую, не как тренер, а по-человечески, что мог объясниться с ними, так как это люди, которые прошли с нами долгий путь, мы выигрывали титулы, они отдавали себя полностью. Кто такой против них Блатов? Кто такой он? Да никто», – сказал тренер «Амкала ».

Напомним, Блатов вернулся в «Амкал» во время WINLINE Кубка Лиги-2025, но ни разу не сыграл за клуб в турнире. Единственный раз форвард появился на поле в FONBET Кубке России против «Енисея» (1:2).

Блатов выступал за «Амкал» с 2019 по 2022 год. Он является одним из лучших бомбардиров в истории клуба и вместе с ним выиграл МКС-2021. Последней командой нападающего был FC ViBE.