Кутуз: «По принципиальности на первом месте 2Drots, на втором – «Амкал», а на третьем – Lit Energy»
Сергей Кутузов: по принципиальности на первом месте 2Drots.
Форвард ФК «10» Сергей Кутузов рассказал о соперниках команды.
«В 2025 году очень жаль, что ни разу не сыграли с 2Drots. Хотелось бы с ними сыграть. Есть принципиальность с «Литами». Это громкая и большая команда. У нас с ними всегда были зарубы и хорошие прогревы.
По принципиальности на первом месте 2Drots, на втором – «Амкал», а на третьем – Lit Energy. Хотел бы сыграть со всеми не в Напике, а в основном турнире. Будет сильная конкуренция», – сказал нападающий ФК «10».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Матч! Медиафутбол»
