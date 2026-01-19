Кузнецов о работе в «БроукБойз»: «Не нужно лезть и навязывать свое мнение»
Тренер «Союза» Дмитрий Кузнецов рассказал о периоде работы в «БроукБойз»
«Понравился в команде тренировочный процесс, но не понравилось отношение. Каждый должен отвечать за свое. Не нужно лезть и навязывать свое мнение. Вот это мне не понравилось в «Броуках». Тогда будет больше пользы для футболистов и болельщиков. Да и результат будет другой», – сказал тренер «Союза».
Напомним, 60-летний специалист покинул клуб в конце сентября, проработав в нем два с половиной месяца
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: твич-канал Дмитрия Кузнецова
