Кузнецов о работе в «БроукБойз»: «Не нужно лезть и навязывать свое мнение»

Тренер «Союза» Дмитрий Кузнецов рассказал о периоде работы в «БроукБойз »

«Понравился в команде тренировочный процесс, но не понравилось отношение. Каждый должен отвечать за свое. Не нужно лезть и навязывать свое мнение. Вот это мне не понравилось в «Броуках». Тогда будет больше пользы для футболистов и болельщиков. Да и результат будет другой», – сказал тренер «Союза».

Напомним, 60-летний специалист покинул клуб в конце сентября, проработав в нем два с половиной месяца