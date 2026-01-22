Боец UFC Шара Буллет – игрок медиафутбольного клуба Fight Nights в российской Кингс Лиге

Шара Буллет присоединился к медиафутбольному клубу Fight Nights.

Боец UFC Шара Буллет присоединился к медиафутбольной команде Fight Nights для участия в новом турнире Напике.

Шарабутдин Магомедов занимался футболом в детстве, однако забросил тренировки и перешел в единоборства.

Также известно, что за команду Камила Гаджиева сыграет двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его сын Александр Плющенко, бывший игрок НХЛ Евгений Артюхин, боец смешанных единоборств Алексей Махно , блогер Арай Чобанян и медиафутболист Александр Ярош .

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут. Турнир стартует в конце января.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева