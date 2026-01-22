3

Боец UFC Шара Буллет – игрок медиафутбольного клуба Fight Nights в российской Кингс Лиге

Шара Буллет присоединился к медиафутбольному клубу Fight Nights.

Боец UFC Шара Буллет присоединился к медиафутбольной команде Fight Nights для участия в новом турнире Напике.

Шарабутдин Магомедов занимался футболом в детстве, однако забросил тренировки и перешел в единоборства.

Также известно, что за команду Камила Гаджиева сыграет двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его сын Александр Плющенко, бывший игрок НХЛ Евгений Артюхин, боец смешанных единоборств Алексей Махно, блогер Арай Чобанян и медиафутболист Александр Ярош.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут. Турнир стартует в конце января.

