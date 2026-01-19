  • Спортс
73

Бюджет 2Drots снизился с 280 до 140 млн рублей. Игроки Медиалиги уезжают на просмотр во Вторую и Третью лиги из-за сокращения зарплат

Бюджет 2Drots снизился с 280 до 140 млн рублей.

Бюджет медиафутбольной команды 2Drots сократился в два раза: с 280 до 140 млн рублей.

Это связано с падением доходов клуба после принятия нового закона о налогах для букмекеров. 

С 1 января 2026-го для букмекеров действует новый налоговый режим, компании будут платить государству 7% с разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами и 25% налога на прибыль. Из-за этого БК сокращают расходы на медиафутбол.

По данным Sport Baza, сокращают зарплаты своим игрокам и другие клубы WINLINE Медиалиги.  Футболисты начали ездить на просмотр во Вторую и Третью лиги в поисках стабильной зарплаты.

Ранее из 2Drots ушли звезды команды Дмитрий Сычев, Владислав Ослоновский и Владислав Семенов. По разным данным, лидеры 2D зарабатывали порядка 200 тысяч рублей в месяц.

В ноябре прошлого года президент медиакоманды «Амкал» Герман Попков объявил всем игрокам и сотрудникам о сокращении зарплат. Главная звезда клуба Василий Маврин заявил, что его зарплата уменьшилась на 30-40%.

В декабре хавбек Иван Воробьев покинул ФК «10» и отправился на просмотр в БАТЭ. Также на просмотре в «Ислочи» из чемпионата Беларуси находится воспитанник «Зенита» и защитник «Амкала» Илья Скроботов.

В январе этого года экс-нападающий «Амкала» Данила Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги. Он покинул медиакоманду из-за оптимизации расходов в клубе.

Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Sport Baza
