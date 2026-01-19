«Очень соскучился по футболу и собрал сильную команду». Гуди о своем возвращении в медиафутбол

Гуди: очень соскучился по футболу и собрал сильную команду.

«Как гром среди ясного неба медиафутбол залетает в мою жизнь, но в новом формате 6 на 6. Маленькое поле, особо бегать не нужно, принял и пробил. Очень соскучился по футболу и собрал сильную команду. Теперь в команде два президента – я и Чипинкос.

Пока не до конца разобрался в регламенте, но, я так понимаю, чем больше президентов, тем лучше. В формат Напике можно будет приглашать артистов и блогеров. Будет больше шоу, чем в медиафутболе 11 на 11», – сказал президент GOATS.

Напомним, в мае прошлого года Гуди объявил о завершении футбольной карьеры.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут. Турнир стартует в конце января.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева