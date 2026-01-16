19

Егоров о легендах «Спартака»: «Они не только не хотят мешки ворочать, но и ####### перестали»

Дмитрий Егоров: понял ключевую проблему легенд «Спартака».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров заметил, что легенды «Спартака» не высказываются о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды.

«В период критики Карседо я понял ключевую проблему легенд «Спартака»: они не только не хотят мешки ворочать, но и ####### (говорить) перестали.

Олег Романцев закончил тренировать 20 лет назад! Для сравнения: к моменту окончания карьеры Олегу Ивановичу было 52, и он был на два года младше Слуцкого и Талалаева. И что с тех пор? Ничего? Почему? Потому что все, устал мешки ворочать еще в 2005-м.

Егор Титов и Дмитрий Аленичев закончили работать 7 лет назад в «Енисее». Кого они тренировали с тех пор? Где мешки ворочали? Если бы им было интересно, то, наверное, кого-то бы тренировали, правда? Пусть во Второй лиге. Пусть даже в МФЛ. Да ладно мешки ворочать, могли бы хотя бы ####### (поговорить), стать экспертами на ТВ, как Талалаев в моменты простоя. Но нет.

Александр Мостовой. Сами понимаете: этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Ворочать мешки для него – все равно что для вора работать.

Андрей Тихонов. За последние 5 лет – все тот же «Енисей». Ушел осенью. 13-е место. С тех пор ни одного слова, ни одного комментария, кроме поздравления Романцева. Тоже рискуем потерять.

Грустно признавать, но всем им, возможно, Тихонову в меньшей степени – суперкомфортно сидеть в статусе ветеранов и радоваться, когда кто-то со стороны говорит: «А ведь «Спартак» могли бы спасти ветераны», – написал Егоров.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
