Полузащитник Манна продлил контракт с 2Drots.

«2026-й с вами. Посмотрим, куда приведет этот год. Совсем скоро вернусь к вам и буду почаще говорить обо всем.

В данный момент многое свалилось на голову и хочется решить это как можно скорее!» – сказал Манна.

В 2025-м хавбек взял 10-й номер, который ранее принадлежал президенту клуба Жеке. За год Манна провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.