Стадион Медиалиги откроется в марте. Стоимость его постройки превысила 110 млн рублей

Николай Осипов: стадион МФЛ откроется в марте.

Президент WINLINE МФЛ Николай Осипов рассказал, когда откроется собственная арена лиги.

– У Медиалиги наконец-то появится своя арена.

– Да, там будут проходить 80 процентов матчей, включая Кубок Лиги. Стадион надо официально открыть в начале 2026 года и успешно провести все игры. Хочется, чтобы все получилось. Географическое положение, технические характеристики – все полностью этому соответствует.

Осталось только заполнить трибуны и сделать пребывание на матчах лиги чем-то большим, чем просто боление за свою любимую команду.

– Когда открытие?

– Скорее всего, в марте. Первые матчи должны пройти в середине апреля вместе со стартом седьмого сезона Медиалиги.

– Довольны, что теперь у лиги есть свой дом?

– Во-первых, это очень дорогостоящая реализация проекта.

– Около 110 миллионов рублей.

– Сейчас цифра больше: не в разы, но на десяток, как минимум, точно прибавилось вложений. Это личные средства. Всегда тяжело реализовать проект, который ты делаешь без какой-нибудь государственной поддержки, без бизнес-протекции.

Мы говорим о реализации проекта в Москве, где вообще в целом все достаточно сложно, потому что масштаб города требует согласования огромного количества нюансов. И вот этот путь занял дистанцию длиной в два года, – сказал Осипов.