Глушаков, Писарский и Набабкин сыграют за СКА в Напике. Также за клуб может выступить Каряка

Глушаков, Писарский и Набабкин сыграют за СКА Басты в Напике.

Денис Глушаков , Владимир Писарский и Кирилл Набабкин сыграют за СКА рэпера Басты в аналоге Кингс Лиги Жерара Пике – Напике.

Также за СКА может сыграть главный тренер команды Андрей Каряка.

Помимо экс-футболистов РПЛ, за клуб выступит футбольный блогер АртПо . На его ютуб-канале 1,65 млн подписчиков.

Ранее появилась информация, что за СКА может сыграть рэпер Icegergert.

Напике стартует 31 января и продлится до 15-20 марта. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.