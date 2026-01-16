Ярош сыграет за Fight Nights в Напике. В начале декабря экс-игрок 2D объявил о завершении карьеры

Ярош сыграет за Fight Nights в Напике.

Fight Nights анонсировали подписание экс-хавбека 2Drots Александра Яроша на турнир Напике.

Ранее Камил Гаджиев анонсировал, что сам сыграет в турнире. Также за клуб выступит известный боец Мариф Пираев

Напомним, в начале декабря 2025-го Ярош объявил о завершении карьеры футболиста.

Позже футболист раскритиковал аудиторию медиафутбола: «Понял, какая аудитория дышит медиафутболом: ######, тупые, ограниченные умом люди, сосущие ###, зарабатывающие по 40 тысяч рублей в месяц, несущие ##### [ерунду]».

Ранее Ярош уже выступал за Fight Nights в казахстанской медиалиге в 2023 году.

Напике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В Напике может сыграть рэпер Icegergert за СКА Басты. За 2Drots выступит популярный стример Анар Абдуллаев.