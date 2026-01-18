Бразилия стала победителем Кингс ЧМ.

В финальном матче Кингс ЧМ сборная Бразилии обыграла Чили.

Бразилия (Кака) – Чили (Видаль) – 6:2

Президентами сборной Чили являются Артуро Видаль и стример Shelao, Бразилии – представители бразильской Кингс Лиги во главе с Кака.

Финал прошел на «Трайдент Арене» в городе Гуарульюс в Бразилии. Решающий матч посетили 41 316 зрителей. На игре были Неймар, Роналдо, а также президент Кингс Лиги Жерар Пике.

Это второй в истории Кингс ЧМ среди сборных. В 2025-м в Турине также победила сборная Бразилии, обыграв в финале Колумбию (6:2). Тот матч на «Альянц Стэдиум» посетили 40 153 зрителя.

Я бумер, которому Пике пытался продать ЧМ по медиафутболу. Получилось?