Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»

Николай Осипов: рады увидеть Пике не только почетным гостем, но и в коллаборации.

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал подробнее о запуске российского аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике.

– Знает ли Жерар Пике о появлении в России аналога Кингс Лиги?

– Очень хочется, чтобы проект получился хорошим. Четыре года с Медиалигой научили: если плотно им занимаешься, все обязательно пройдет успешно. Поэтому покажем наш аналог Кингс Лиги и посмотрим, как Жерар, отсылка к имени которого в этом проекте существует (название турнира – Напике – Спортс’‘), на него отреагирует.

Безусловно, всегда будем рады видеть его не только в роли почетного гостя, но и, возможно, одним из авторов коллаборации в 2026 году, которую мы обязательно сделаем интересной.

– Как пришла идея создания проекта Напике?

– Есть несколько историй, которые повлияли на то, чтобы попробовать новый формат. Одна из идей или потребностей – это длительная зимняя пауза, в которой мы пребываем в связи с определенными в России погодными условиями.

В голове этот проект неоднократно прокручивался и был близок к тому, чтобы реализоваться раньше. Вопрос был только в уверенности на 100% в своих силах и возможности его создать.

Вторая важная история – это желание познакомить и дать шанс соприкоснуться с атмосферой еще и молодому поколению. Для меня история футбола 6x6 и 7x7 неотъемлема с участием детей, поэтому я пробовал внутри своей головы приземлить два проекта – взрослых и детей. Думаю, что все получится.

– Как это будет?

– Это будет формат, где классический футбол попытается «подружиться» с развлечениями и активностями прямо во время матча. Хочется, чтобы зритель мог не только поддерживать команду с трибуны, но и имел возможность помочь ей в трудный момент игры – повлиять на происходящее на поле в режиме реального времени. Попробуем создать такую площадку, – сказал президент WINLINE Медиалиги .

Напике должен стартовать с 24 по 31 января. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Игры будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В турнире может сыграть рэпер Icegergert за СКА Басты. За 2Drots выступит популярный стример Анар Абдуллаев.