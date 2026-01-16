«Скробота мы не увидим в «Амкале» в этом году с вероятностью 70-80%». Маврин о просмотре защитника в проффутболе

Василий Маврин: Скробота не будет в «Амкале» в этом году с вероятностью 70-80%.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин считает, что защитник клуба Илья Скроботов будет играть в проффутболе в этом году.

«Мотя тренируется с 2D? Я не знаю, что по Моте. Знаю, что Скробот поехал на просмотр. Думаю, с вероятностью 70-80% мы его не увидим в «Амкале» в этом году. Мне кажется, он будет играть в проффутболе. Так же, как и Мотя.

То, что Мотя тренируется с 2Drots, так он много с кем тренируется. И легкая атлетика, и физуха какая-то. Со всеми понемножку. Готовит себя, чтобы поехать на просмотр», – сказал хавбек «Амкала ».

Напомним, Скроботов находится на просмотре в «Ислочи».