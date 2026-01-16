1

Чили Видаля прошла Испанию, Бразилия Кака обыграла Мексику в 1/2 финала Кингс ЧМ

Чили прошла Испанию, Бразилия обыграла Мексику в 1/2 финала Кингс ЧМ.

Пары 1/2 финала Кингс чемпионата мира в Бразилии:

Чили (команда Артуро Видаля) – Испания – 6:5

Мексика – Бразилия (команда Кака) – 3:8

Матчи прошли в ночь на 16 января.

Это второй в истории Кингс ЧМ среди сборных. В 2025-м в Турине победила сборная Бразилии.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Kings League
logoАртуро Видаль
logoКингс Лига
результаты
календарь
logoКака
мировой медиафутбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чили Артуро Видаля разгромила Германию, Бразилия Кака забила 15 голов Италии в 1/4 финала Кингс ЧМ
15 января, 01:00
Агуэро, Хамес, Снейдер, Левандовски и Кака поучаствуют в Кингс ЧМ. Турнир стартует 3 января в Бразилии
3 января, 15:57
Главные новости
Шера: «Если бы пришел в Медиалигу в первом сезоне, сейчас уже сидел бы где-нибудь с Валей Карнавал в жюри»
сегодня, 19:02
Федос ответил Панову: «Блатов рубился за «Амкал» на протяжении 3,5 лет и внес немалый вклад в то, чтобы «Амкал» стал таким, каким стал»
сегодня, 18:33
Панов о Блатове: «Мне нужно с ним поговорить об уходе? Это настолько мелко для меня. Кто такой он? Да никто»
сегодня, 17:18
Кутуз: «По принципиальности на первом месте 2Drots, на втором – «Амкал», а на третьем – Lit Energy»
сегодня, 16:02
Кузнецов о работе в «БроукБойз»: «Не нужно лезть и навязывать свое мнение»
сегодня, 13:26
Бюджет 2Drots снизился с 280 до 140 млн рублей. Игроки Медиалиги уезжают на просмотр во Вторую и Третью лиги из-за сокращения зарплат
сегодня, 11:06
«Очень соскучился по футболу и собрал сильную команду». Гуди о своем возвращении в медиафутбол
сегодня, 10:07
Василий Маврин: «Медийный футбол первых сезонов никому не нужен. Сейчас его смотрят из-за рубки, результата»
сегодня, 08:36
Нани перейдет в «Актобе» и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Казахстана. Осенью хавбек сыграл в российский Медиалиге (ArmanVIBE)
вчера, 18:44
Жерар Пике: «Месси – лучший в истории нашего вида спорта. Увидеть его в Кингс Лиге – мечта»
вчера, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Глушаков, Писарский и Набабкин сыграют за СКА в Напике. Также за клуб может выступить Каряка
16 января, 14:18
Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»
16 января, 10:39
Павлюченко сыграет за «Альтерон» в Напике. Ранее клуб объявил об участии Самедова
15 января, 17:09
«Редкостный идиот». Минин об испанском журналисте, критикующем «Реал» за веру в Алонсо
15 января, 15:24
Экс-тренер 2Drots Смирнов стал помощником Березуцкого в «Урале»
14 января, 15:41
Защитник «Амкала» Скроботов проходит просмотр в «Ислочи»
14 января, 13:11
Владислав Радимов: «Приехали в Токио с молодежной сборной и ночью пошли искать гейш. Думали, сможем найти как в Москве, но их не было»
14 января, 09:30
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
13 января, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении
8 января, 13:43