Чили Видаля прошла Испанию, Бразилия Кака обыграла Мексику в 1/2 финала Кингс ЧМ

Чили прошла Испанию, Бразилия обыграла Мексику в 1/2 финала Кингс ЧМ.

Пары 1/2 финала Кингс чемпионата мира в Бразилии:

Чили (команда Артуро Видаля) – Испания – 6:5

Мексика – Бразилия (команда Кака) – 3:8

Матчи прошли в ночь на 16 января.

Это второй в истории Кингс ЧМ среди сборных. В 2025-м в Турине победила сборная Бразилии.