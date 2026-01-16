Чили Видаля прошла Испанию, Бразилия Кака обыграла Мексику в 1/2 финала Кингс ЧМ
Чили прошла Испанию, Бразилия обыграла Мексику в 1/2 финала Кингс ЧМ.
Пары 1/2 финала Кингс чемпионата мира в Бразилии:
Чили (команда Артуро Видаля) – Испания – 6:5
Мексика – Бразилия (команда Кака) – 3:8
Матчи прошли в ночь на 16 января.
Это второй в истории Кингс ЧМ среди сборных. В 2025-м в Турине победила сборная Бразилии.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Kings League
