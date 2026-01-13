  • Спортс
Видео
24

Махачев обратился к Панюкову по поводу лишнего веса: «Даю тебе три месяца. Если нет, на 2-3 года в Дагестан»

Ислам Махачев: Панюков, даю тебе три месяца.

Чемпион UFC Ислам Махачев обратился к нападающему медиакоманды «Банка» Андрею Панюкову.

«Всех приветствую. Панюков, даю тебе три месяца [на похудение]. Если нет, 2-3 years Dagestan», – сказал Махачев.

В «Банке» регулярно подшучивали над лишним весом Панюкова, который выступает за клуб с весны прошлого года.

На профессиональном уровне Панюков играл за «Динамо», «Зенит», «Урал» и другие команды.

В медиафутболе форвард с 2024 года. До «Банки» он выступал за «Родину Медиа».

Ранее Махачев в разговоре с Даниэлем Кормье о борцовских навыках его сына сказал: «Отправь его на два-три года в Дагестан. И забудь». Позже фраза стала популярной в соцсетях.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Банки»
