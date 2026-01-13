  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Мэддисон раскритиковал медиафутбол: «Медийные персонажи сдриснули, набрали профиков, неудачников, пенсионеров»
54

Мэддисон раскритиковал медиафутбол: «Медийные персонажи сдриснули, набрали профиков, неудачников, пенсионеров»

Мэддисон о медиафутболе: медийные персонажи сдриснули, набрали неудачников.

Стример, блогер, фанат «Динамо» Илья Мэддисон жестко высказался о медиафутболе.

С 1 января 2026-го для букмекеров действует новый налоговый режим, компании будут платить государству 7% с разницы между внесенным депозитом и выигрышем, а также 25% налога на прибыль. Из-за этого БК сокращают расходы на медиафутбол.

«Еще по некоторым сферам ударил закон против букмекеров. Но он не против буков, он просто увеличивает количество отчислений, налогов и прочего. Начали резать медиафутбол. 

Что такое вообще медиафутбол? Это, естественно, никакого отношения к медиа и футболу не имеет. Это просто абсолютно букмекерская залупа. Изначально были какие-то ютуберы, фиферы, еще кто-то плюс-минус известный, они собирались и в футбол играли. Все это выросло в обычную любительскую лигу по типу ЛФЛ. 

И как только все это стало более-менее на серьезном уровне, этим заинтересовались буки. На кону появились бабки, поэтому соревновательный элемент стал тоже довольно-таки серьезным. Все медийные персонажи оттуда быстро сдриснули, потому что перестали тянуть уровень, начали брать бывших профиков, неудачников, футболистов на пенсии. 

В общем, получилась просто букмекерская футбольная лига. Хотя и так все основные спортивные чемпионаты в России тоже букмекерские. 

А по факту от старых фиферов и прочих осталась какая-то аудитория школоты, которая знает всех этих футбиков. Все это, чтобы подсадить школоту на ставки. Спортивная составляющая какая-то есть, но какая? Футболисты на пенсии или футболисты, которые просто пошли за букмекерскими деньгами вместо того, чтобы играть во Второй, в Первой лиге.

Если какие-то блогеры хотят играть в футбол, они могут собраться, арендовать поле и поиграть. И школьники – не обманутые, а настоящие – ради интереса могут прийти и смотреть, как настоящие блогеры, а не бывшие профики, играют против других блогеров. Это было бы даже интересно. Но я уверен, что такое тоже могут организовать только букмекеры, если захотят, потому что такое уже было.

Медиафутбол – это говно. Я надеюсь, что потихоньку спонсорство подобных мероприятий будет уходить с повестки дня. Будут резаться именно такие вообще ненужные сферы, как медиафутбол, стриминг и прочее. Я в целом считаю, что нужно как-то это все жестче регулировать. А медиафутбол, надеюсь, умрет. Это крысиный мир. И очень бы хотел, чтобы все закончилось поскорее», – сказал Мэддисон.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Ильи Мэддисона
logoИлья Мэддисон
logoWinline Медиалига
logoВторая лига Б
logoПервая лига
Букмекеры
logoВторая лига А
брань
контент
любительский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пираев и Гаджиев сыграют за Fight Nights в Напике. Это турнир среди медиафутбольных команд в формате 6 на 6
13 января, 11:04
Напике стартует с 24 по 31 января. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
13 января, 09:27
«Если Напике с медийной точки зрения будет как МФЛ, то все провалится в пух и прах». Райзен о новом турнире
12 января, 20:04
Главные новости
Манна продлил контракт с 2Drots: «2026-й с вами»
сегодня, 17:00
Стадион Медиалиги откроется в марте. Стоимость его постройки выше 110 млн рублей
сегодня, 15:47
Ярош сыграет за Fight Nights в Напике. В начале декабря экс-игрок 2D объявил о завершении карьеры
сегодня, 13:35
Чили Видаля сыграет против Бразилии Кака в финале Кингс ЧМ
сегодня, 12:11
«Скробота мы не увидим в «Амкале» в этом году с вероятностью 70-80%». Маврин о просмотре защитника в проффутболе
сегодня, 09:03
Чили Видаля прошла Испанию, Бразилия Кака обыграла Мексику в 1/2 финала Кингс ЧМ
сегодня, 08:25
Президент Медиалиги готов к введению Fan ID: «Если государство так решит, все спокойно и органично примут. Не понимаю страха»
вчера, 18:40
Президент Медиалиги Осипов: «Пиво не повлияет на безопасность на стадионах. Это не пропаганда алкоголя, а комфортное времяпрепровождение»
вчера, 17:46
Мэддисон о вызове на бой от Дэна Безопасность: «Может, написать заявление в МВД? Подобное ##### должно в клетке сидеть, а не на большую публику вещать свои фантазии о драках»
вчера, 16:06
Лучший русскоязычный стример-2025 в категории IRL Анар сыграет за 2Drots в турнире Напике
вчера, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Егоров о легедах «Спартака»: «Они не только не хотят мешки ворочать, но и ####### перестали»
25 минут назад
Глушаков, Писарский и Набабкин сыграют за СКА в Напике. Также за клуб может выступить Каряка
сегодня, 14:18
Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»
сегодня, 10:39
Павлюченко сыграет за «Альтерон» в Напике. Ранее клуб объявил об участии Самедова
вчера, 17:09
«Редкостный идиот». Минин об испанском журналисте, критикующем «Реал» за веру в Алонсо
вчера, 15:24
Экс-тренер 2Drots Смирнов стал помощником Березуцкого в «Урале»
14 января, 15:41
Защитник «Амкала» Скроботов проходит просмотр в «Ислочи»
14 января, 13:11
Владислав Радимов: «Приехали в Токио с молодежной сборной и ночью пошли искать гейш. Думали, сможем найти как в Москве, но их не было»
14 января, 09:30
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
13 января, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео