Прокоп: «Улетел в Барселону раньше, чтобы сделать документы. Надеюсь, Напике будет интересным турниром для зрителя»

Прокоп: надеюсь, Напике будет интересным турниром для зрителя.

Экс-хавбек «Амкала » и 2Drots Миша Прокопьев намекнул, что пропустит турнир Напике.

«Улетел в Барселону раньше запланированного. Попробую сделать документы, чтобы с визами не мучаться. Теперь жду ответ.

До ответа – невыездной из Испании. Буду наблюдать отсюда, надеюсь, в этом вашем Напике получится интересно для зрителя», – написал Прокоп.

Напомним, что Прокоп играл в испанской Кингс Лиге Жерара Пике за команду «Хихантес». В матче плей-офф Миша забил 4 мяча и отпраздновал в стиле Аршавина.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В Напике может сыграть рэпер Icegergert за СКА Басты. Также за 2Drots планирует сыграть популярный стример Анар Абдуллаев.

