0

Швагирев о Сычеве: «Он бы нас не усилил. В 2Drots он был третьим вратарем, поэтому у нас было бы так же»

Максим Швагирев: Дмитрий Сычев не усилит «Амкал».

Вратарь «Амкала» Максим Швагирев высказался об экс-голкипере 2Drots Дмитрии Сычеве.

«У меня с Сычем хорошие отношения. Будем вместе двигаться, если перейдет в «Амкал». Думаю, он бы нас не усилил. Да, он медийное лицо, но по футбольному новый вратарь «Амкалу» не нужен, я остаюсь. Он бы у нас не играл в составе. В 2Drots он был третьим вратарем, поэтому у нас бы такая же ситуация была», – сказал вратарь «Амкала».

Напомним, что Дмитрий Сычев покинул 2Drots в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoМаксим Швагирев
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Сычев
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Медиафутбол стал лютой ######. Среда умерла. У нас есть год, чтобы поменяться, или мы все станем бездельниками». Райзен о развитии индустрии
12 января, 18:48
Дмитрий Егоров: «Видел Слона и Сэмио в компании спортдира ФК «10». Это неудивительно»
12 января, 16:10
Экс-хавбек «Амкала» Чужой сыграет за 2Drots в российской Кингс Лиге – Напике
10 января, 12:35
Главные новости
Манна продлил контракт с 2Drots: «2026-й с вами»
сегодня, 17:00
Стадион Медиалиги откроется в марте. Стоимость его постройки выше 110 млн рублей
сегодня, 15:47
Ярош сыграет за Fight Nights в Напике. В начале декабря экс-игрок 2D объявил о завершении карьеры
сегодня, 13:35
Чили Видаля сыграет против Бразилии Кака в финале Кингс ЧМ
сегодня, 12:11
«Скробота мы не увидим в «Амкале» в этом году с вероятностью 70-80%». Маврин о просмотре защитника в проффутболе
сегодня, 09:03
Чили Видаля прошла Испанию, Бразилия Кака обыграла Мексику в 1/2 финала Кингс ЧМ
сегодня, 08:25
Президент Медиалиги готов к введению Fan ID: «Если государство так решит, все спокойно и органично примут. Не понимаю страха»
вчера, 18:40
Президент Медиалиги Осипов: «Пиво не повлияет на безопасность на стадионах. Это не пропаганда алкоголя, а комфортное времяпрепровождение»
вчера, 17:46
Мэддисон о вызове на бой от Дэна Безопасность: «Может, написать заявление в МВД? Подобное ##### должно в клетке сидеть, а не на большую публику вещать свои фантазии о драках»
вчера, 16:06
Лучший русскоязычный стример-2025 в категории IRL Анар сыграет за 2Drots в турнире Напике
вчера, 13:49
Ко всем новостям
Последние новости
Егоров о легедах «Спартака»: «Они не только не хотят мешки ворочать, но и ####### перестали»
25 минут назад
Глушаков, Писарский и Набабкин сыграют за СКА в Напике. Также за клуб может выступить Каряка
сегодня, 14:18
Глава МФЛ Осипов: «Будем рады видеть Пике не только почетным гостем, но и одним из авторов коллаборации в 2026 году»
сегодня, 10:39
Павлюченко сыграет за «Альтерон» в Напике. Ранее клуб объявил об участии Самедова
вчера, 17:09
«Редкостный идиот». Минин об испанском журналисте, критикующем «Реал» за веру в Алонсо
вчера, 15:24
Экс-тренер 2Drots Смирнов стал помощником Березуцкого в «Урале»
14 января, 15:41
Защитник «Амкала» Скроботов проходит просмотр в «Ислочи»
14 января, 13:11
Владислав Радимов: «Приехали в Токио с молодежной сборной и ночью пошли искать гейш. Думали, сможем найти как в Москве, но их не было»
14 января, 09:30
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
13 января, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео