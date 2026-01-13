Швагирев о Сычеве: «Он бы нас не усилил. В 2Drots он был третьим вратарем, поэтому у нас было бы так же»

Максим Швагирев: Дмитрий Сычев не усилит «Амкал».

Вратарь «Амкала » Максим Швагирев высказался об экс-голкипере 2Drots Дмитрии Сычеве.

«У меня с Сычем хорошие отношения. Будем вместе двигаться, если перейдет в «Амкал». Думаю, он бы нас не усилил. Да, он медийное лицо, но по футбольному новый вратарь «Амкалу» не нужен, я остаюсь. Он бы у нас не играл в составе. В 2Drots он был третьим вратарем, поэтому у нас бы такая же ситуация была», – сказал вратарь «Амкала».

Напомним, что Дмитрий Сычев покинул 2Drots в связи с сокращением расходов из-за повышения налогов для букмекеров.