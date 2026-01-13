Млечный о Напике: «Я, Фил, Гас будем играть. Иначе не знаю, зачем этот турнир»

Президент «Банки» Иван Млечный высказался о турнире Напике.

«Очень жду начало Напике. Камерные мероприятия всегда становятся более проработанными, чем их старшие товарищи. Порог входа в нем намного ниже, нежели в футболе 11 на 11. Главное, чтобы с регламентом не начудили.

Внутри манежа тоже еще много недоработок, но глобальный концепт понятен – и это точно будет стильная история.

Знаю, что в проработке была история с двумя играми в неделю, надеюсь её и оставят. В таком режиме следить за турниром в разы интереснее.

Так что хейтить, кроме вечно сдвигающегося начала, пока не за что. Я, Фил и Гас будем играть, и все остальные должны тоже, иначе не знаю, зачем этот турнир», – написал президент «Банки».

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В Напике может сыграть рэпер Icegergert за СКА Басты. Также за 2Drots планирует сыграть популярный стример Анар Абдуллаев.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева