Чили Артуро Видаля разгромила Германию, Бразилия Кака забила 15 голов Италии в 1/4 финала Кингс ЧМ
Чили Артуро Видаля обыграл Германию, Бразилия Кака снесла Италию на Кингс ЧМ.
На Кингс чемпионате мира в Бразилии стартовал плей-офф.
1/4 финала:
Франция (команда Адиля Рами) – Мексика – 4:8
Бразилия (команда Кака) – Италия – 15:5
США – Испания – 3:9
Чили (команда Артуро Видаля) – Германия – 8:5
Это второй в истории Кингс ЧМ среди сборных. В 2025-м в Турине победила сборная Бразилии.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Kings League
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости