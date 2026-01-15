0

Чили Артуро Видаля разгромила Германию, Бразилия Кака забила 15 голов Италии в 1/4 финала Кингс ЧМ

Чили Артуро Видаля обыграл Германию, Бразилия Кака снесла Италию на Кингс ЧМ.

На Кингс чемпионате мира в Бразилии стартовал плей-офф.

1/4 финала:

Франция (команда Адиля Рами) – Мексика – 4:8

Бразилия (команда Кака) – Италия – 15:5

США – Испания – 3:9

Чили (команда Артуро Видаля) – Германия – 8:5

Это второй в истории Кингс ЧМ среди сборных. В 2025-м в Турине победила сборная Бразилии.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Kings League
