Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го

Владимир Джубанов покинул «Народную Команду».

Клуб объявил о расставании с 50-летним специалистом.

Экс-игрок «Спартака» возглавил медиакоманду в июле 2025 года. Вместе с ним «Народная Команда » сыграла в WINLINE Кубке Медиалиге, где вылетела в первом круге от «Матч ТВ » (1:2 – по сумме двух встреч).

Клуб фанатов «Спартака» купил бизнесмен. Хочет зарабатывать и в медиафутболе