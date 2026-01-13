Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
Владимир Джубанов покинул «Народную Команду».
Клуб объявил о расставании с 50-летним специалистом.
Экс-игрок «Спартака» возглавил медиакоманду в июле 2025 года. Вместе с ним «Народная Команда» сыграла в WINLINE Кубке Медиалиге, где вылетела в первом круге от «Матч ТВ» (1:2 – по сумме двух встреч).
