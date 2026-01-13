Пираев и Гаджиев сыграют за Fight Nights в Напике. Это турнир среди медиафутбольных команд в формате 6 на 6

Мариф Пираев и Камил Гаджиев сыграют за Fight Nights в Напике.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, каким составом клуб будет играть в Напике.

«У нас будут играть два человека из тех, которых вы знаете по Медиалиге , и три человека – это борцы. Например, Мариф [Пираев ], Камил [Гаджиев] и Шарип. Либо Мариф, Махно , Арай Чобонян. Будем играть все матчи так», – сказал президент Fight Nights.

Напике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Игры будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

Напике должен стартовать с 24 по 31 января.

В турнире может сыграть рэпер Icegergert за СКА Басты. Также за 2Drots планирует сыграть популярный стример Анар Абдуллаев.

