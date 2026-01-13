Напике стартует с 24 по 31 января. Это российский аналог Кингс Лиги Пике

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров рассказал, когда планируется запуск турнира Напике.

Подписчик : «Дима, когда старт сезона Напике?»

Дмитрий Егоров : «24-31».

Ранее ряд команд подтвердили Спортсу’’ свое участие в турнире. Егоров отметил, что еще нет окончательного списка участников.

В России планируется запуск аналога Кингс Лиги Жерара Пике – Напике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут и другие.

В Напике может сыграть рэпер Icegergert за СКА Басты. Также за 2Drots планирует сыграть популярный стример Анар Абдуллаев.

