США уступили Нидерландам, Франция обыграла Аргентину в стыках за выход в 1/4 финала Кингс ЧМ
США уступили Нидерландам, Франция обыграла Аргентину на Кингс ЧМ.
На Кингс чемпионате мира в Бразилии завершился групповой раунд.
По его итогам определились все участники плей-офф: пять победителей групп напрямую вышли в 1/4 финала, а команды, занявшие вторые места и лучшая команда с третьего места (ей стала Аргентина) попали в стыковой раунд.
Пары стыков выглядят следующим образом:
Саудовская Аравия – Бразилия – 1:7
Аргентина – Франция – 5:7
США – Нидерланды – 7:4
В четвертьфинале США сыграют с Испанией, Бразилия – против Италии, Франция – с Мексикой и Чили – против Германии. Матчи состоятся в ночь на 14 января.
Стыковые матчи прошли в ночь на 13 января.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Kings League
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости