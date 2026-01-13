0

США уступили Нидерландам, Франция обыграла Аргентину в стыках за выход в 1/4 финала Кингс ЧМ

США уступили Нидерландам, Франция обыграла Аргентину на Кингс ЧМ.

На Кингс чемпионате мира в Бразилии завершился групповой раунд.

По его итогам определились все участники плей-офф: пять победителей групп напрямую вышли в 1/4 финала, а команды, занявшие вторые места и лучшая команда с третьего места (ей стала Аргентина) попали в стыковой раунд.

Пары стыков выглядят следующим образом:

Саудовская Аравия – Бразилия – 1:7

Аргентина – Франция – 5:7

США – Нидерланды – 7:4

В четвертьфинале США сыграют с Испанией, Бразилия – против Италии, Франция – с Мексикой и Чили – против Германии. Матчи состоятся в ночь на 14 января.

Стыковые матчи прошли в ночь на 13 января.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Kings League
logoКингс Лига
Чемпионат мира по медиафутболу
