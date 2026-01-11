Мусагалиев выложил фото с Балотелли: «Ооооо! Я тебя узнал! Это же ты смотрел игры со мной и очень восхищался?!»
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев выложил фото с Балотелли.
Президент медиафутбольного клуба «10» Азамат Мусагалиев выложил фото с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли.
«Подходит ко мне Марио и говорит: «Ооооо! Я тебя узнал! Это же ты смотрел игры со мной и очень восхищался?!»
Пришлось с ним сфоткаться», – подписал снимок Мусагалиев.
На неделе Балотелли перешел в «Аль-Иттифак» из Дубая, контракт – на 2,5 года. Клуб идет последним во 2-й лиге ОАЭ.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Азамата Мусагалиева
