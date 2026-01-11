  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Мусагалиев выложил фото с Балотелли: «Ооооо! Я тебя узнал! Это же ты смотрел игры со мной и очень восхищался?!»
Фото
12

Мусагалиев выложил фото с Балотелли: «Ооооо! Я тебя узнал! Это же ты смотрел игры со мной и очень восхищался?!»

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев выложил фото с Балотелли.

Президент медиафутбольного клуба «10» Азамат Мусагалиев выложил фото с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли.

«Подходит ко мне Марио и говорит: «Ооооо! Я тебя узнал! Это же ты смотрел игры со мной и очень восхищался?!»

Пришлось с ним сфоткаться», – подписал снимок Мусагалиев.

На неделе Балотелли перешел в «Аль-Иттифак» из Дубая, контракт – на 2,5 года. Клуб идет последним во 2-й лиге ОАЭ.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Азамата Мусагалиева
logoWinline Медиалига
logoМарио Балотелли
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoСборная Италии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нани под музыку «Любэ», рекорд Генича и еще 18 светлых моментов 2025-го в медиафутболе
1 января, 15:30
Креативный продюсер ФК «10» Клепиков: «95% аудитории медиафутбола – это болельщики «Амкала» и 2Drots. Нет смысла им угождать»
30 декабря 2025, 12:17
Шама ответил Мусагалиеву по поводу скандалов в медиафутболе: «Шоу, где участвует Азамат, ничем не отличаются»
26 декабря 2025, 16:45
Егоров о шутке Мусагалиева про Кирякова: «Аудитория медиафутбола настолько тупа, что не понимает шуток. Для них это все серьезно»
24 декабря 2025, 12:37
Главные новости
Махачев обратился к Панюкову по поводу лишнего веса: «Даю тебе три месяца. Если нет, ты едешь в Дагестан»
вчера, 20:30Видео
Мэддисон раскритиковал медиафутбол: «Медийные персонажи сдриснули, набрали профиков, неудачников, пенсионеров»
вчера, 19:30
Прокоп: «Улетел в Барселону раньше, чтобы сделать документы. Надеюсь, Напике будет интересным турниром для зрителя»
вчера, 18:09
Швагирев о Сычеве: «Он бы нас не усилил. В 2Drots он был третьим вратарем, поэтому у нас было бы так же»
вчера, 15:50
Млечный о Напике: «Я, Фил, Гас будем играть. Иначе не знаю, зачем этот турнир»
вчера, 14:28
Чили Артуро Видаля сыграет с Германией, Бразилия Кака – против Италии в 1/4 финала Кингс ЧМ
вчера, 13:45
Пираев и Гаджиев сыграют за Fight Nights в Напике. Это турнир среди медиафутбольных команд в формате 6 на 6
вчера, 11:04
Напике стартует с 24 по 31 января. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
вчера, 09:27
США уступили Нидерландам, Франция обыграла Аргентину в стыках за выход в 1/4 финала Кингс ЧМ
вчера, 08:45
«Если Напике с медийной точки зрения будет как МФЛ, то все провалится в пух и прах». Райзен о новом турнире
12 января, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
вчера, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении
8 января, 13:43
«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
6 января, 17:02
43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике
6 января, 12:58
Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
6 января, 11:02
«БК никогда не платили столько, чтобы на все хватало. Медиафутбол всегда был самым ущербным рынком». Спиряков о спонсорах
3 января, 11:48
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14