Мусагалиев выложил фото с Балотелли: «Ооооо! Я тебя узнал! Это же ты смотрел игры со мной и очень восхищался?!»

Президент медиафутбольного клуба «10» Азамат Мусагалиев выложил фото с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли.

«Подходит ко мне Марио и говорит: «Ооооо! Я тебя узнал! Это же ты смотрел игры со мной и очень восхищался?!»

Пришлось с ним сфоткаться», – подписал снимок Мусагалиев.

На неделе Балотелли перешел в «Аль-Иттифак» из Дубая, контракт – на 2,5 года. Клуб идет последним во 2-й лиге ОАЭ.