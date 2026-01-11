  • Спортс
  • «Не понимаю, зачем железного игрока основы отдавать прямому конкуренту». Капитан 2Drots Эдамс об уходе Дивеева из ЦСКА
7

«Не понимаю, зачем железного игрока основы отдавать прямому конкуренту». Капитан 2Drots Эдамс об уходе Дивеева из ЦСКА

Эдамс: зачем отдавать Дивеева прямому конкуренту?.

Капитан 2Drots, воспитанник ЦСКА Эдамс высказался об обмене защитника Игоря Дивеева в «Зенит» на Лусиано Гонду.

«Я, как болельщик ЦСКА, не понимаю, зачем железного игрока основы, составляющего костяк российских игроков команды, отдавать прямому конкуренту. К тому же это игрок сборной России. Плюс позиция центрального защитника в РПЛ востребована и тяжела для замены.

Всегда считал, что Дивеев из тех, кто чуть ли не как Березуцкие и Игнашевич будет всегда в команде. А нападающие, тем более латиносы, в нашей лиге меняются как перчатки», – сказал Эдамс.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Эдамса
