Видео
30

Блогер АртПо предложил Лапорте 1000 рублей на усиление состава «Барселоны»

Российский блогер дал Лапорте 1000 рублей.

Российский блогер и игрок ростовского СКА АртПо встретил президента «Барселоны» Жоана Лапорту перед финалом Суперкубка Испании и предложил ему 1000 рублей на трансферы «Барсы».

АртПо: «Я знаю, что у вас есть проблемы с деньгами в «Барселоне». Я надеюсь, вы это улучшите. Я хочу дать вам это [1000 рублей] на новые трансферы. Пожалуйста, возьмите».

Лапорта: «Я не могу это принять, мой друг. Ты очень добр. Но я не могу это взять. Спасибо тебе большое».

После Лапорта отбил кулачок АртПо.

У АртПо 1,64 млн подписчиков на ютубе и 214 тысяч в телеграм-канале. 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал АртПо
АртПо
logoWinline Медиалига
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСКА Ростов
logoЖоан Лапорта
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта о «Реале»: «Барса испытывает глубочайшее уважение к нашему вечному сопернику, но некоторые вопросы нас отдалили. Возникла ситуация, которая разорвала отношения»
11 января, 08:53
Лапорта о класико в Суперкубке Испании: «В финале нет фаворитов. Командный дух у «Барсы» лучше, чем у «Реала». «Атлетико» заслуживал большего в полуфинале»
10 января, 19:32
Жоан Лапорта: «Отношения «Барселоны» с «Реалом» разрушены. Их всегда можно восстановить, но сейчас ситуация такова»
10 января, 18:15
Лапорта о реванше за поражение от «Реала» в Ла Лиге: «Хочу победить и завоевать Суперкубок. Я относительно спокоен, если сыграем как с «Атлетиком», то можем беспокоиться только о себе»
9 января, 17:05
Иньиго о возможном возвращении в «Барселону»: «Нет, это невозможно. Лапорта не сможет мне столько платить»
9 января, 06:58
Главные новости
Махачев обратился к Панюкову по поводу лишнего веса: «Даю тебе три месяца. Если нет, ты едешь в Дагестан»
вчера, 20:30Видео
Мэддисон раскритиковал медиафутбол: «Медийные персонажи сдриснули, набрали профиков, неудачников, пенсионеров»
вчера, 19:30
Прокоп: «Улетел в Барселону раньше, чтобы сделать документы. Надеюсь, Напике будет интересным турниром для зрителя»
вчера, 18:09
Швагирев о Сычеве: «Он бы нас не усилил. В 2Drots он был третьим вратарем, поэтому у нас было бы так же»
вчера, 15:50
Млечный о Напике: «Я, Фил, Гас будем играть. Иначе не знаю, зачем этот турнир»
вчера, 14:28
Чили Артуро Видаля сыграет с Германией, Бразилия Кака – против Италии в 1/4 финала Кингс ЧМ
вчера, 13:45
Пираев и Гаджиев сыграют за Fight Nights в Напике. Это турнир среди медиафутбольных команд в формате 6 на 6
вчера, 11:04
Напике стартует с 24 по 31 января. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
вчера, 09:27
США уступили Нидерландам, Франция обыграла Аргентину в стыках за выход в 1/4 финала Кингс ЧМ
вчера, 08:45
«Если Напике с медийной точки зрения будет как МФЛ, то все провалится в пух и прах». Райзен о новом турнире
12 января, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
вчера, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении
8 января, 13:43
«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
6 января, 17:02
43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике
6 января, 12:58
Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
6 января, 11:02
«БК никогда не платили столько, чтобы на все хватало. Медиафутбол всегда был самым ущербным рынком». Спиряков о спонсорах
3 января, 11:48
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14