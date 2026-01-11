Блогер АртПо предложил Лапорте 1000 рублей на усиление состава «Барселоны»

Российский блогер дал Лапорте 1000 рублей.

Российский блогер и игрок ростовского СКА АртПо встретил президента «Барселоны» Жоана Лапорту перед финалом Суперкубка Испании и предложил ему 1000 рублей на трансферы «Барсы».

АртПо : «Я знаю, что у вас есть проблемы с деньгами в «Барселоне». Я надеюсь, вы это улучшите. Я хочу дать вам это [1000 рублей] на новые трансферы. Пожалуйста, возьмите».

Лапорта : «Я не могу это принять, мой друг. Ты очень добр. Но я не могу это взять. Спасибо тебе большое».

После Лапорта отбил кулачок АртПо.

У АртПо 1,64 млн подписчиков на ютубе и 214 тысяч в телеграм-канале.