Блогер АртПо предложил Лапорте 1000 рублей на усиление состава «Барселоны»
Российский блогер дал Лапорте 1000 рублей.
Российский блогер и игрок ростовского СКА АртПо встретил президента «Барселоны» Жоана Лапорту перед финалом Суперкубка Испании и предложил ему 1000 рублей на трансферы «Барсы».
АртПо: «Я знаю, что у вас есть проблемы с деньгами в «Барселоне». Я надеюсь, вы это улучшите. Я хочу дать вам это [1000 рублей] на новые трансферы. Пожалуйста, возьмите».
Лапорта: «Я не могу это принять, мой друг. Ты очень добр. Но я не могу это взять. Спасибо тебе большое».
После Лапорта отбил кулачок АртПо.
У АртПо 1,64 млн подписчиков на ютубе и 214 тысяч в телеграм-канале.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал АртПо
