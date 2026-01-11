Форвард Давыдов вернулся в «БроукБойз»

Сергей Давыдов вновь будет играть за «БроукБойз ».

О возвращении нападающего клуб сообщил в видео на своем ютуб-канале.

Вероятно, 40-летний Давыдов сыграет за «Броуков» в новом медиафутбольном турнире Напике. Будет ли нападающий играть за команду в последующих турнирах – не уточняется.

Давыдов выступал за «БроукБойз» с момента основания клуба. С пятого сезона WINLINE Медиалиги он играл за «Тандем ».