0

Форвард Давыдов вернулся в «БроукБойз»

Сергей Давыдов вновь будет играть за «БроукБойз».

О возвращении нападающего клуб сообщил в видео на своем ютуб-канале.

Вероятно, 40-летний Давыдов сыграет за «Броуков» в новом медиафутбольном турнире Напике. Будет ли нападающий играть за команду в последующих турнирах – не уточняется.

Давыдов выступал за «БроукБойз» с момента основания клуба. С пятого сезона WINLINE Медиалиги он играл за «Тандем».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
