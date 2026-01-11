Антон Понкрашов: «У меня безумное желание вернуться в профи. В любой команде Суперлиги буду доминировать»

Антон Понкрашов хочется вернуться в профессиональный баскетбол.

39-летний Понкрашов – играющий тренер медиабаскетбольной команды Dawgs из Media Basket. Андрей Кириленко – президент клуба.

«У меня безумное желание вернуться в профи. Многие думают: «Все, он закончил». А я не закончил.

После медиалиги было несколько предложений не из России. Звал менеджер, который был у меня в Иране, но уже в другую команду. Мне интересно, караул как. Мой внутренний профигрок сразу был готов ехать.

Приехал домой, выдохнул. С одной стороны, очень хочется. С другой – успешный сезон в Media Basket, живу в Москве. Отказался. Другой агент говорит, что есть вариант в Катаре.

На самом деле, если бы поступило хорошее, а не среднестатистическое предложение из [Единой Лиги ] ВТБ, я бы встретился с руководством Dawgs и обсудил.

Но мой внутренний профи хочет, ему надо. Поэтому я играю в разных турнирах. Плюс тело позволяет. Я не выгляжу немощным стариком. Про Суперлигу молчу. Отправь меня в любую команду, дай играть – я бы там доминировал», – отметил Понкрашов.

Последним профессиональным клубом Понкрашова стало владивостокское «Динамо».