Арсений Логашов: «Медиалиге осталось год-два. Дети залипают в МФЛ, но надо смотреть ЛЧ, если хочешь стать хорошим игроком»

Арсений Логашов: Медиалиге осталось год-два.

Арсений Логашов считает, что WINLINE Медиалиге осталось год-два максимум.

– После профессиональной карьеры вы попали в Медиалигу, как вам эта движуха?

– Сначала было прикольно, очень интересно и необычно, камеры перед глазами. Изначально скован был, потом втянулся и нормально себя чувствовал там. Ни у кого не было тогда еще больших задач, бюджетов, все бегали «по фану», тренировки не каждый день, да и на них никто не умирал.

Потом пришли деньги, победы, состав из Первой и Второй лиги, рубка. Как только увидел это, понял, что мне надо уходить. Я набегался, напрыгался и нарыгался на профессиональном уровне, мне в любительском этого не хочется. Удовольствие перестал получать, потому что Медиалига стала профессиональной. Там команды теперь тренируются не меньше, чем в Первой лиге, все с датчиками бегают. Теперь это просто футбол, а не медиафутбол.

– Теперь уже как человек, который работает с молодыми футболистами, понимаете, почему парни выбирают Медиалигу вместо Первой или Второй лиги?

– Не понимаю. Нужно двигаться в профессиональном футболе, либо уже заканчивать и идти учиться, искать себя в жизни. Чем раньше убьешь в себе футболиста, особенно если играешь в 23-24 года в бронзе во Второй лиге, тем лучше будет для дальнейшей жизни. Не поздно в таком возрасте получить знания, образование, начать заниматься чем-то другим и бросить футбол. А Медиалиге осталось год-два максимум. Интерес снижается, может, останется четыре-пять команд, которые будут на асфальте играть.

Я работаю плотно с детьми, неокрепшими юными футболистами. Вижу, что они постоянно залипают в Медиалигу. Нормально к этому отношусь, но, если ты хочешь быть хорошим игроком, надо смотреть Лигу чемпионов, Ла Лигу, но не медиафутбол.

Логашов выступал в медиафутболе за «БроукБойз », GOATS , «Деньги », Rocket Team и «Тандем».

В профи защитник выступал за «Ростов», «Локомотив», «Тосно» и другие команды.