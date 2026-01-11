«Макгиди мог выпить бутылку виски и сидеть трезвым. Рохо был мерзопак, мог сзади ударить, ну чисто аргентинец». Яковлев о партнерах и соперниках

Яковлев не включил Александра Глеба в топ-3 партнеров в карьере.

Капитан «БроукБойз » Павел Яковлев назвал лучших партнеров в карьере.

– Назови топ-3 самых сильных футболиста, с которыми ты играл.

– Алекс , Макгиди и Веллитон .

– А как же Александр Глеб?

– Блин, он не в топе был в тот момент. Но если брать величины, Алекс – первый, Саня Глеб – на втором, третий – Макгиди.

– Макгиди чем нравился?

– Быстрые ножки. Вообще крутой чувак. Мог взять, выпить бутылку виски и сидеть трезвым.

– Топ-3 самых неприятных игрока в карьере?

– Ибсон. Помню, на сборах обыграл его, он мне сзади как ударил по ноге. Едва мне ногу не сломал, чуть не подрались. Второй – Маркос Рохо. Он такой мерзопак, постоянно был на рассказе, мог сзади ударить, ну чисто аргентинец.

Если в других командах, Понтус Вернблум – 100 процентов. Постоянно на этих своих пакетиках снюса. В топ-3 будут Гацкан и Ибсон.

– Назови топ-3 лучших тренера?

– Валерий Георгиевич Карпин, Александр Федорович Тарханов, Виталий Александрович Дьяков, – рассказал Яковлев.