23

Павел Яковлев: «Динамо» предложило за меня 3 млн евро, «Спартак» запросил 15. Объяснили, что вложили в меня много финансов»

Павел Яковлев: «Динамо» было готово меня выкупить за 3 млн евро.

Капитан «БроукБойз» Павел Яковлев рассказал, что «Спартак» в свое время не отпустил его в «Динамо».

«В «Спартаке» я часто уезжал в аренду, чтобы играть. У меня была хорошая зарплата. Я мог спокойно сидеть на лавочке, находиться в топовой команде, но как футболист деградировать. Чтобы идти вверх, нужно было играть. 

Но одна ситуация меня сильно расстроила. «Динамо» прислало официальную бумажку в «Спартак», что готово выкупить меня за 3 миллиона евро. «Спартак» ответил – 15.

Я не понимал, почему «Спартак» не продает меня, если я не играл. Объяснили тем, что с детской школы вложили в меня много финансов.

Принципиальная история. Но, скорее всего, я бы отказался. Есть команды, куда я не перешел бы», – сказал Яковлев.

Яковлев выступает за «БроукБойз» с 2024 года. Вместе с клубом он выиграл WINLINE Медиалигу, а в 2025-м стал капитаном команды.

В профи он выступал за «Спартак», «Крылья Советов», «Анжи» и другие клубы.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Макей и Кент»
