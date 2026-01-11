«Был вариант с «Челси» в 2009-м. Тогда я нормально зашел в «Спартак», Карпин дал возможность поиграть за великий клуб». Яковлев о карьере
Капитан «БроукБойз» Павел Яковлев мог перейти в «Челси» после сезона в «Спартаке» в 2009 году.
«Сразу после моего первого сезона за «Спартак» была возможность уехать за границу. Был интерес от ПСВ, из бельгийского «Генка» или «Гента». Был даже вариант с «Челси».
Я так понимаю, это была вторая команда, чтобы там развить свои скиллы и, возможно, засветиться в основе. Но это было маловероятно.
Я тогда нормально зашел в «Спартак» [по ходу сезона-2009], Валерий Георгиевич Карпин дал возможность поиграть за великий, мой любимый клуб.
Мы залетели в состав вместе с Жано Ананидзе. Мы себя проявили, боролись за чемпионство, но проиграли «Рубину» в «Лужниках» и остались с серебром.
А следующий сезон мне уже не принес радости. Стали брать иностранцев, возможно, я сбавил к себе требования. И уехал в «Крылья Советов», – рассказал Яковлев.