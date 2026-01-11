Понкрашов о тренерстве: «Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Если ты сегодня не вышел, завтра будешь основным»
Антон Понкрашов рассказал, как изменился принцип выбора состава, когда он стал играющим тренером медиабаскетбольной команды Dawgs.
Dawgs под руководством Понкрашова стал чемпионом Лига Ставок Media Basket.
«Когда я пришел, состав был глубокий, но играли шесть человек.
Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Понимал, что медиалига важна для каждого игрока по отдельности. Я должен был дать шанс и посмотреть разные сочетания.
Dawgs тогда и сейчас – две разные команды. Психология другая: каждый заряжен, готов. Если ты сегодня не играешь, завтра будешь основным. Это было и в важных матчах. Мы адаптируемся под разные команды.
Я использую эту подстройку, использую разных людей – кого-то больше, кого-то меньше. Понятно, все хотят играть, но это невозможно, потому что мы заточены на результат. Я выбираю тех, кто будет этот результат давать.
С меня спрашивают за результат. Где-то я сам не буду играть, чтобы вы сыграли. Но любой состав – это мой выбор. Мы либо двигаемся так, либо – никак», – сказал Понкрашов.
В составе Dawgs выступает Андрей Кириленко.