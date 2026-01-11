  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Понкрашов о тренерстве: «Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Если ты сегодня не вышел, завтра будешь основным»
4

Понкрашов о тренерстве: «Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Если ты сегодня не вышел, завтра будешь основным»

Антон Понкрашов о составе: Я должен был дать шанс и посмотреть разные сочетания.

Антон Понкрашов рассказал, как изменился принцип выбора состава, когда он стал играющим тренером медиабаскетбольной команды Dawgs.

Dawgs под руководством Понкрашова стал чемпионом Лига Ставок Media Basket

«Когда я пришел, состав был глубокий, но играли шесть человек.

Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Понимал, что медиалига важна для каждого игрока по отдельности. Я должен был дать шанс и посмотреть разные сочетания.

Dawgs тогда и сейчас – две разные команды. Психология другая: каждый заряжен, готов. Если ты сегодня не играешь, завтра будешь основным. Это было и в важных матчах. Мы адаптируемся под разные команды.

Я использую эту подстройку, использую разных людей – кого-то больше, кого-то меньше. Понятно, все хотят играть, но это невозможно, потому что мы заточены на результат. Я выбираю тех, кто будет этот результат давать.

С меня спрашивают за результат. Где-то я сам не буду играть, чтобы вы сыграли. Но любой состав – это мой выбор. Мы либо двигаемся так, либо – никак», – сказал Понкрашов.

В составе Dawgs выступает Андрей Кириленко.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал KRISHTON
logoАнтон Понкрашов
logoЛига Ставок Media Basket
Медиабаскетбол
Dawgs (баскетбол)
logoАндрей Кириленко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ватутин о медиабаскетболе: «Написал медийной ведущей: «Приходи к нам на игру». Она спрашивает: «А красивые парни будут? Я с подругой приду, она не замужем»
9 января, 12:45Видео
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео
Гафуров о Media Basket: «Тут сложный баскетбол – и в него непросто играть, даже будучи профессионалом»
4 декабря 2025, 19:10
Я посмотрел финал медиабаскета – рядом с Мозговым и инста-львицами
4 декабря 2025, 14:00Спецпроект
Главные новости
Махачев обратился к Панюкову по поводу лишнего веса: «Даю тебе три месяца. Если нет, ты едешь в Дагестан»
вчера, 20:30Видео
Мэддисон раскритиковал медиафутбол: «Медийные персонажи сдриснули, набрали профиков, неудачников, пенсионеров»
вчера, 19:30
Прокоп: «Улетел в Барселону раньше, чтобы сделать документы. Надеюсь, Напике будет интересным турниром для зрителя»
вчера, 18:09
Швагирев о Сычеве: «Он бы нас не усилил. В 2Drots он был третьим вратарем, поэтому у нас было бы так же»
вчера, 15:50
Млечный о Напике: «Я, Фил, Гас будем играть. Иначе не знаю, зачем этот турнир»
вчера, 14:28
Чили Артуро Видаля сыграет с Германией, Бразилия Кака – против Италии в 1/4 финала Кингс ЧМ
вчера, 13:45
Пираев и Гаджиев сыграют за Fight Nights в Напике. Это турнир среди медиафутбольных команд в формате 6 на 6
вчера, 11:04
Напике стартует с 24 по 31 января. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
вчера, 09:27
США уступили Нидерландам, Франция обыграла Аргентину в стыках за выход в 1/4 финала Кингс ЧМ
вчера, 08:45
«Если Напике с медийной точки зрения будет как МФЛ, то все провалится в пух и прах». Райзен о новом турнире
12 января, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Джубанов покинул «Народную Команду». Специалист работал в медиакоманде с июля 2025-го
вчера, 12:46
Ватутин о медиабаскетболе: «Приятель мне говорит: «Ты не понимаешь! Там самые красивые девушки, там есть хайп»
8 января, 19:31Видео
«Любил быструю езду, но попал в ДТП и понял, что лучше ездить спокойно. Если бы не пролетели в 20 сантиметрах от бетонных плит… Слава богу, обошлось». Логашов о вождении
8 января, 13:43
«Прихожу на тренировку, а в раздевалке пара человек с электронками. Если бы такое увидели в проффутболе – сразу конец». Экс-вратарь «Урала» Ланда о 2Drots
6 января, 17:02
43-летний Петр Чех сыграл за команду Терри в Baller League – аналоге Кингс Лиги Пике
6 января, 12:58
Логашов о возвращении Смолова в футбол: «Не думаю, что ему это необходимо. Побаловался немного в Кубке России за «Броуков», своего добился»
6 января, 11:02
«БК никогда не платили столько, чтобы на все хватало. Медиафутбол всегда был самым ущербным рынком». Спиряков о спонсорах
3 января, 11:48
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14