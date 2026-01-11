Понкрашов о тренерстве: «Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Если ты сегодня не вышел, завтра будешь основным»

Антон Понкрашов о составе: Я должен был дать шанс и посмотреть разные сочетания.

Антон Понкрашов рассказал, как изменился принцип выбора состава, когда он стал играющим тренером медиабаскетбольной команды Dawgs .

Dawgs под руководством Понкрашова стал чемпионом Лига Ставок Media Basket .

«Когда я пришел, состав был глубокий, но играли шесть человек.

Я зашел с мыслью, что у меня будут играть все. Понимал, что медиалига важна для каждого игрока по отдельности. Я должен был дать шанс и посмотреть разные сочетания.

Dawgs тогда и сейчас – две разные команды. Психология другая: каждый заряжен, готов. Если ты сегодня не играешь, завтра будешь основным. Это было и в важных матчах. Мы адаптируемся под разные команды.

Я использую эту подстройку, использую разных людей – кого-то больше, кого-то меньше. Понятно, все хотят играть, но это невозможно, потому что мы заточены на результат. Я выбираю тех, кто будет этот результат давать.

С меня спрашивают за результат. Где-то я сам не буду играть, чтобы вы сыграли. Но любой состав – это мой выбор. Мы либо двигаемся так, либо – никак», – сказал Понкрашов.

В составе Dawgs выступает Андрей Кириленко .